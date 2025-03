Maserati apre un nuovo spazio di personalizzazione

HQ

La personalizzazione è diventata il nome del gioco per le case di supercar e auto premium, tanto che Aston Martin offre la piattaforma Q e Rolls-Royce continua a fornire varianti uniche e su misura dei suoi innumerevoli modelli. Ora, Maserati sta entrando in azione con una nuova piattaforma di personalizzazione nota come Officine Fuoriseries Maserati.

Questa piattaforma consente agli utenti di personalizzare le auto dalle piattaforme Maserati e l'intera idea è stata introdotta presentando versioni modificate della MC20 Cielo. Anche il CEO Santo Ficili ha parlato della piattaforma, aggiungendo:

"Maserati è sinonimo di lusso italiano nel mondo e celebrare questo concetto ai massimi livelli significa mettere al primo posto i desideri del cliente in tutto ciò che facciamo, soprattutto nella creazione di auto esclusive attraverso il programma Fuoriserie. L'attenzione ai dettagli e alle esigenze di chi decide di acquistare una Maserati è ciò che ci contraddistingue: con le nuove Officine Fuoriserie Maserati offriamo un'ulteriore esperienza tailor made, un nuovo capitolo della storia del nostro brand per celebrare la nostra tradizione di eccellenza artigianale e innovazione".

Ci sono due livelli per l'elemento di personalizzazione di questa piattaforma, il primo è Fuoriserie Corse, che riguarda una personalizzazione più semplice, e poi Fuoriserie Futura, che riguarda più la personalizzazione estrema e su misura.

Puoi andare qui per dare un'occhiata alla piattaforma di persona.