Massiccia purga alla curva 10 - Metà del personale si lascia andare

I licenziamenti di oggi in Microsoft sono stati a dir poco un bagno di sangue, e tra i più colpiti c'è lo sviluppatore Turn 10, che secondo quanto riferito ha perso quasiForza Motorsport la metà della sua forza lavoro. Secondo fonti tra cui Jason Schreier, l'atmosfera allo studio è descritta come di profonda rassegnazione, anche se il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer cerca di calmare le acque definendolo un necessario "aggiustamento strutturale per il successo a lungo termine".

Il risultato? Manca al turno 10 circa la metà del team che sta ancora portando avanti il progetto Forza. Cosa significa questo per il futuro? Nessuno lo sa davvero. Il prossimo titolo di Forza è previsto per il 2026, ma con questo tipo di perdita, è lecito chiedersi come lo sviluppo sarà influenzato o se accadrà del tutto.

Cosa pensi che riservi il futuro per Forza Motorsport ?