Max Verstappen batte il record di Formula 1 con una doppia vittoria al GP d'Italia a Monza

Max Verstappen non è stato in grado di difendere il suo titolo contro i piloti della McLaren e quasi probabilmente finirà terzo quest'anno. Tuttavia, il Gran Premio d'Italia 2025 sarà sicuramente uno dei momenti salienti della sua carriera, poiché non solo ha vinto la gara della domenica ("solo" la terza vittoria quest'anno), ma Verstappen ha anche stabilito un nuovo record per il giro più veloce di sempre in Formula 1.

È stato un fine settimana ricco di eventi per i record, poiché Lando Norris ha battuto il record per la velocità media più alta all'Autodromo Nazionale di Monza, noto come il Tempio della Velocità per i suoi lunghi rettilinei: 264,423 km/h. Aveva superato il precedente record di Lewis Hamilton nel 2020, 264,362 km/h.

Tuttavia, Verstappen in seguito l'ha resa ancora più veloce a 264,681 km/h (164,46 mph). Ciò significa che Verstappen ha fatto il giro più veloce di sempre nella storia della Formula 1, 1 minuto e 18,792 secondi.

"È stata una grande giornata per noi. Ovviamente il primo giro è stato un po' sfortunato, ma dopo stavamo volando e per me è stato davvero divertente", ha detto Verstappen, riferendosi alla cessione della prima posizione a Norris all'inizio della gara per evitare una penalità.

La vittoria di Verstappen lo porta a quota 230 punti, aumentando la distanza da George Russell (che ha chiuso quarto partendo quinto) ma ancora lontano da Lando Norris, 293 punti, e Oscar Piastri, 325 punti. La distanza tra i piloti della McLaren si ridusse un po' quando la McLaren chiese a Piastri di lasciare che Norris arrivasse secondo, e in questo modo entrambi sarebbero saliti sul podio, a causa di un errore di squadra.

Ora, la Formula 1 si riposa per due settimane prima del Gran Premio dell'Azerbaigian dal 19 al 21 settembre.