Max Verstappen, infastidito dai giornalisti che chiedono del Barcellona, è orgoglioso del suo secondo posto

L'esito più probabile della finale di stagione di Formula 1 avvenne, e Lando Norris divenne campione del mondo per la prima volta con la McLaren. Tuttavia, quasi si verificò una rimonta, quando Max Verstappen vinse il Gran Premio di Abu Dhabi e chiuse la stagione con 421 punti... mentre Norris, terzo a Yas Marina, ha chiuso con 423 punti.

Se Charles Leclerc avesse superato Norris per quattro secondi, Norris sarebbe arrivato quarto e Verstappen avrebbe vinto il suo quinto titolo mondiale. E per fortuna, la stagione è già finita, perché Verstappen aveva tutto lo slancio per conquistare il titolo se la stagione fosse durata ancora una settimana.

Molti giornalisti hanno pensato al Gran Premio di Spagna, dove l'olandese si è classificato decimo e ha segnato solo un punto, con Piastri e Norris in testa. A Barcellona, Verstappen aveva effettivamente chiuso quinto, ma ha ricevuto una penalità dopo una collisione con George Russell, ma quando gli è stato chiesto spiegazioni, Verstappen si è infuriato con il giornalista: "Dimentichi tutto il resto che è successo in questa stagione, l'unica cosa che menzioni è il Barcellona con quel sorriso stupido.

Fa parte delle corse, impari nella vita, e il campionato è composto da 24 gare. Ho anche ricevuto molti regali di Natale anticipati nella seconda metà della stagione, puoi chiedere anche a riguardo", ha detto (tramite AS).

Max Verstappen "non sarà triste" per non aver vinto il campionato

Interrogato se avesse sentimenti contrastanti, ha detto di sentirsi bene, dato che era "già preparato a questo tipo di risultati, perché ci serviva un po' di fortuna per vincere". "Perdi il campionato di due punti [e] sembra doloroso, ma d'altra parte, se guardi da dove eravamo a Zandvoort, più di 100 punti indietro, allora penso che non sia poi così male.", e ha detto di essere molto orgoglioso di tutta la sua squadra, perché avrebbero potuto arrendersi.

"Il turnaround è stato divertente, e oggi è stato divertente. Non abbiamo vinto il campionato, ok, succede, è la vita, e non è qualcosa di cui mi rattristerò troppo. Voglio dire, la vita va avanti", ha detto Verstappen. "Sono semplicemente molto orgoglioso delle persone con cui lavoro, sono la mia seconda famiglia, e ci godremo questo momento", aggiungendo che il prossimo anno sarà comunque un punto interrogativo per tutti, dato il nuovo regolamento che potrebbe livellare il campo di gioco per ogni squadra di F1.