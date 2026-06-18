Mazda afferma che gli schermi grandi non sono più fastidiosi dei pulsanti

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Il discorso sull'abitacolo delle auto è stato, nell'ultimo decennio, davvero dominato dalle discussioni su schermi contro pulsanti, l'idea che centralizzare le funzioni nello schermo digitale semplifichi l'uso rispetto ai pulsanti proprietari posti intorno al guidatore.

Ma recentemente abbiamo visto un ritorno dei pulsanti, poiché alcuni sostengono che gli schermi grandi siano distraenti e meno soddisfacenti da usare. Mazda sembra credere che questo sia sbagliato.

Il Program Manager della Mazda CX-5, Koichiro Yamaguchi, ha dichiarato a Drive che la loro posizione ufficiale è che i grandi schermi non distraono dalla guida. Sostiene persino che centralizzare e digitalizzare tramite uno schermo sia più sicuro:

"Aria condizionata, puoi usare un dito, e se dobbiamo premere il pulsante fisico, sarà nella posizione più bassa. Poi il pilota deve guardare in basso, e [ci sono] 15 interruttori dall'aspetto simile. Questo significa che devi piuttosto guardare in basso e selezionare il pulsante giusto—in realtà, richiede che il conducente [distoglia lo sguardo] dalla strada. Quindi, invece di questo, è meglio avere questo controllo sullo schermo—minimizza questa [distrazione]."

Questo è, ovviamente, solo un esempio, e si potrebbe sostenere che la memoria muscolare prenda il sopravvento col tempo. Ma tu cosa ne pensi?