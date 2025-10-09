Mbappé commenta la sua caviglia prima della partita della Francia contro l'Azerbaigian venerdì

HQ

Kylian Mbappé ha parlato al fianco di Didier Deschamps nella conferenza stampa prima della prima delle due partite di qualificazione alla Coppa del Mondo della Francia nei prossimi giorni, a partire da domani venerdì 10 ottobre contro l'Azerbaigian e poi contro l'Islanda lunedì.

Il capitano della Francia ha segnato un gol lo scorso fine settimana con il Real Madrid, ma ha lasciato lo stadio con dolore alla caviglia. Tuttavia, è andato comunque in Francia (ha visto suo fratello segnare contro il PSG nel processo) ed è andato ai campi di allenamento della Francia, dove non si è allenato con normalità.

Tuttavia, Mbappé ha detto che si sente bene e si allenerà oggi, con la speranza di giocare domani. Ha anche negato qualsiasi problema tra il Real Madrid e la nazionale francese, poiché hanno chiamato il giocatore anche se aveva dolore.

"Sono i club che pagano. Non vogliono perdere i loro giocatori. E per noi, la nazionale francese è la cosa più importante. A Madrid è andato tutto bene. C'è stata una comunicazione chiara. Avevo qualcosa che non andava alla caviglia, ma volevo venire. Il club è stato comprensivo. Non c'è un grosso problema con questo. Sta andando tutto bene", ha detto il giocatore (tramite As).

"Il problema alla caviglia non è serio. È più una questione di sensibilità. Ha seguito il programma pianificato. Dovrebbe allenarsi questo pomeriggio con il resto dei suoi compagni di squadra. E se tutto va bene, sarà disponibile domani", ha aggiunto Deschamps.