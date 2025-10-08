Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Pausa internazionale ottobre 2025: tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 in Europa

Queste sono tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 tra il 9 e il 14 ottobre.

HQ

La seconda pausa internazionale della stagione si svolgerà durante questa settimana e la prossima, mentre continuano le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo per le nazioni europee (in Sud America e in Asia ci saranno amichevoli). La penultima giornata della fase a gironi per le qualificazioni, questa settimana potrebbe essere decisiva per le nazioni che puntano ad andare alla Coppa del Mondo 2026 in USA, Canada, Messico.

Questo fine settimana, i campionati nazionali si fermeranno per due settimane e si giocheranno le seguenti partite:

7ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026

(Orari in CET, un'ora prima nel Regno Unito)

Giovedì 9 ottobre


  • Finlandia - Lituania: 18:00

  • Malta - Paesi Bassi: 20:45

  • Cechia - Croazia: 20:45

  • Austria - San Marino: 20:45

  • Scozia - Grecia: 20:45

  • Isole Faroe - Montenegro: 20:45

  • Cipro - Bosnia ed Erzegovina: 20:45

  • Bielorussia - Danimarca: 20:45

Venerdì 10 ottobre


  • Kazakistan - Liechtenstein: 16:00

  • Belgio - Macedonia del Nord: 20:45

  • Islanda - Ucraina: 20:45

  • Francia - Azerbaigian: 20:45

  • Germania - Lussemburgo: 20:45

  • Svezia - Svizzera: 20:45

  • Irlanda del Nord - Slovacchia: 20:45

  • Kosovo - Slovenia: 20:45

Sabato 11 ottobre


  • Lettonia - Andorra: 15.00

  • Ungheria - Armenia: 18:00

  • Norvegia - Israele: 18:00

  • Bulgaria - Turchia: 20:45

  • Estonia - Italia: 20:45

  • Portogallo - Irlanda: 20:45

  • Serbia - Albania: 20:45

  • Spagna - Georgia: 20:45

8ª giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026

Domenica 12 ottobre


  • San Marino - Cipro: 15:00

  • Scozia - Bielorussia: 18:00

  • Paesi Bassi - Finlandia: 18:00

  • Isole Fær Øer - Repubblica Ceca: 18:00

  • Danimarca - Grecia: 20:45

  • Croazia - Gibilterra: 20:45

  • Romania - Austria: 20:45

  • Lituania - Polonia: 20:45

Lunedì 13 ottobre


  • Macedonia del Nord - Kazakistan: 20:45

  • Irlanda del Nord - Germania: 20:45

  • Slovenia - Svizzera: 20:45

  • Ucraina - Azerbaigian: 20:45

  • Swden - Kosovo: 20:45

  • Galles - Belgio: 20:45

  • Slovacchia - Lussemburgo: 20:45

  • Islanda - Francia: 20:45

Martedì 14 ottobre


  • Estonia - Moldavia: 18:00

  • Italia - Israele: 20:45

  • Portogallo - Ungheria: 20:45

  • Andorra - Serbia: 20:45

  • Spagna - Bulgaria: 20:45

  • Turchia - Georgia: 20:45

  • Lettonia - Inghilterra: 20:45

  • Irlanda - Armenia: 20:45

Quando sono le prossime pause internazionali?

L'ultima pausa internazionale dell'anno e la fine della fase a gironi si terranno il 13-18 novembre 2025.

Dopodiché, il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 avrà luogo il 5 dicembre 2025, anche se sei posti saranno indecisi: gli spareggi UEFA (per le squadre che si classificano seconde nei loro gironi) decideranno quattro squadre qualificate e gli spareggi interconfederali decideranno altri due posti. Si svolgeranno tra il il 23 marzo 2026 .

Pausa internazionale ottobre 2025: tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 in Europa
Igor Link / Shutterstock

This post is tagged as:

SportcalcioCoppa del mondo


Caricamento del prossimo contenuto