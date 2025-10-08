Pausa internazionale ottobre 2025: tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 in Europa

HQ

La seconda pausa internazionale della stagione si svolgerà durante questa settimana e la prossima, mentre continuano le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo per le nazioni europee (in Sud America e in Asia ci saranno amichevoli). La penultima giornata della fase a gironi per le qualificazioni, questa settimana potrebbe essere decisiva per le nazioni che puntano ad andare alla Coppa del Mondo 2026 in USA, Canada, Messico.

Questo fine settimana, i campionati nazionali si fermeranno per due settimane e si giocheranno le seguenti partite:

7ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026

(Orari in CET, un'ora prima nel Regno Unito)

Giovedì 9 ottobre



Finlandia - Lituania: 18:00



Malta - Paesi Bassi: 20:45



Cechia - Croazia: 20:45



Austria - San Marino: 20:45



Scozia - Grecia: 20:45



Isole Faroe - Montenegro: 20:45



Cipro - Bosnia ed Erzegovina: 20:45



Bielorussia - Danimarca: 20:45



Venerdì 10 ottobre



Kazakistan - Liechtenstein: 16:00



Belgio - Macedonia del Nord: 20:45



Islanda - Ucraina: 20:45



Francia - Azerbaigian: 20:45



Germania - Lussemburgo: 20:45



Svezia - Svizzera: 20:45



Irlanda del Nord - Slovacchia: 20:45



Kosovo - Slovenia: 20:45



Sabato 11 ottobre



Lettonia - Andorra: 15.00



Ungheria - Armenia: 18:00



Norvegia - Israele: 18:00



Bulgaria - Turchia: 20:45



Estonia - Italia: 20:45



Portogallo - Irlanda: 20:45



Serbia - Albania: 20:45



Spagna - Georgia: 20:45



8ª giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026

Domenica 12 ottobre



San Marino - Cipro: 15:00



Scozia - Bielorussia: 18:00



Paesi Bassi - Finlandia: 18:00



Isole Fær Øer - Repubblica Ceca: 18:00



Danimarca - Grecia: 20:45



Croazia - Gibilterra: 20:45



Romania - Austria: 20:45



Lituania - Polonia: 20:45



Lunedì 13 ottobre



Macedonia del Nord - Kazakistan: 20:45



Irlanda del Nord - Germania: 20:45



Slovenia - Svizzera: 20:45



Ucraina - Azerbaigian: 20:45



Swden - Kosovo: 20:45



Galles - Belgio: 20:45



Slovacchia - Lussemburgo: 20:45



Islanda - Francia: 20:45



Martedì 14 ottobre



Estonia - Moldavia: 18:00



Italia - Israele: 20:45



Portogallo - Ungheria: 20:45



Andorra - Serbia: 20:45



Spagna - Bulgaria: 20:45



Turchia - Georgia: 20:45



Lettonia - Inghilterra: 20:45



Irlanda - Armenia: 20:45



Quando sono le prossime pause internazionali?

L'ultima pausa internazionale dell'anno e la fine della fase a gironi si terranno il 13-18 novembre 2025.

Dopodiché, il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 avrà luogo il 5 dicembre 2025, anche se sei posti saranno indecisi: gli spareggi UEFA (per le squadre che si classificano seconde nei loro gironi) decideranno quattro squadre qualificate e gli spareggi interconfederali decideranno altri due posti. Si svolgeranno tra il il 23 marzo 2026 .