Pausa internazionale ottobre 2025: tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 in Europa
Queste sono tutte le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 tra il 9 e il 14 ottobre.
La seconda pausa internazionale della stagione si svolgerà durante questa settimana e la prossima, mentre continuano le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo per le nazioni europee (in Sud America e in Asia ci saranno amichevoli). La penultima giornata della fase a gironi per le qualificazioni, questa settimana potrebbe essere decisiva per le nazioni che puntano ad andare alla Coppa del Mondo 2026 in USA, Canada, Messico.
Questo fine settimana, i campionati nazionali si fermeranno per due settimane e si giocheranno le seguenti partite:
7ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026
(Orari in CET, un'ora prima nel Regno Unito)
Giovedì 9 ottobre
- Finlandia - Lituania: 18:00
- Malta - Paesi Bassi: 20:45
- Cechia - Croazia: 20:45
- Austria - San Marino: 20:45
- Scozia - Grecia: 20:45
- Isole Faroe - Montenegro: 20:45
- Cipro - Bosnia ed Erzegovina: 20:45
- Bielorussia - Danimarca: 20:45
Venerdì 10 ottobre
- Kazakistan - Liechtenstein: 16:00
- Belgio - Macedonia del Nord: 20:45
- Islanda - Ucraina: 20:45
- Francia - Azerbaigian: 20:45
- Germania - Lussemburgo: 20:45
- Svezia - Svizzera: 20:45
- Irlanda del Nord - Slovacchia: 20:45
- Kosovo - Slovenia: 20:45
Sabato 11 ottobre
- Lettonia - Andorra: 15.00
- Ungheria - Armenia: 18:00
- Norvegia - Israele: 18:00
- Bulgaria - Turchia: 20:45
- Estonia - Italia: 20:45
- Portogallo - Irlanda: 20:45
- Serbia - Albania: 20:45
- Spagna - Georgia: 20:45
8ª giornata di qualificazioni ai Mondiali 2026
Domenica 12 ottobre
- San Marino - Cipro: 15:00
- Scozia - Bielorussia: 18:00
- Paesi Bassi - Finlandia: 18:00
- Isole Fær Øer - Repubblica Ceca: 18:00
- Danimarca - Grecia: 20:45
- Croazia - Gibilterra: 20:45
- Romania - Austria: 20:45
- Lituania - Polonia: 20:45
Lunedì 13 ottobre
- Macedonia del Nord - Kazakistan: 20:45
- Irlanda del Nord - Germania: 20:45
- Slovenia - Svizzera: 20:45
- Ucraina - Azerbaigian: 20:45
- Swden - Kosovo: 20:45
- Galles - Belgio: 20:45
- Slovacchia - Lussemburgo: 20:45
- Islanda - Francia: 20:45
Martedì 14 ottobre
- Estonia - Moldavia: 18:00
- Italia - Israele: 20:45
- Portogallo - Ungheria: 20:45
- Andorra - Serbia: 20:45
- Spagna - Bulgaria: 20:45
- Turchia - Georgia: 20:45
- Lettonia - Inghilterra: 20:45
- Irlanda - Armenia: 20:45
Quando sono le prossime pause internazionali?
L'ultima pausa internazionale dell'anno e la fine della fase a gironi si terranno il 13-18 novembre 2025.
Dopodiché, il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 avrà luogo il 5 dicembre 2025, anche se sei posti saranno indecisi: gli spareggi UEFA (per le squadre che si classificano seconde nei loro gironi) decideranno quattro squadre qualificate e gli spareggi interconfederali decideranno altri due posti. Si svolgeranno tra il il 23 marzo 2026 .