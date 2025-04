Mbappé vede il primo cartellino rosso dal 2019 dopo un fallo terrificante che avrà ulteriori conseguenze

HQ

Kylian Mbappé è stato espulso nella partita di domenica contro il Deportivo Alavés, una partita che si è conclusa 1-0 per il Madrid nonostante abbia giocato con 10 giocatori per 60 minuti. È stato il primo cartellino rosso che vede dal 2019, e il quarto cartellino rosso complessivo della sua carriera, e gli costerà più di un cartellino: sarà sanzionato con un massimo di tre partite, a causa di quanto sia stato sconsiderato e pericoloso il placcaggio ad Antonio Blanco, che per fortuna si è infortunato.

L'arbitro ha corretto il suo cartellino giallo dopo aver controllato il VAR e gli ha mostrato un cartellino rosso diretto. Mbappé si è scusato con Blanco più tardi e non ha protestato per il cartellino, sapendo quanto fosse grave, con immagini che lo mostravano mentre andava dritto al polpaccio.

Non si sa quanto durerà la sua sanzione, ma non saranno più di tre partite. Ciò significa che potrebbe saltare le prossime due partite di Liga (contro Athletic Club, Getafe)... e la finale del Copa del Rey contro il Barcellona il 26 aprile.