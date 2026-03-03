HQ

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha avvertito che una terza guerra mondiale "indubbiamente inizierebbe" se il presidente USA Donald Trump continuasse quello che ha definito un "percorso folle di cambiamenti criminali di regimi politici."

In un'intervista all'agenzia di stampa statale russa Tass (tramite Anadolu Ajansı), Medvedev (ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo) ha definito le azioni di Washington una guerra volta a preservare il dominio globale. "Qualsiasi evento potrebbe essere il fattore scatenante," ha detto, sostenendo che l'escalation della politica statunitense verso l'Iran rischia una più ampia confrontazione globale.

Dmitry Medvedev // Shutterstock

Medvedev ha detto che Trump aveva commesso un "grave errore" attaccando l'Iran e ha avvertito che Teheran ora perseguirà le armi nucleari "con energia raddoppiata" dopo l'uccisione della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei. Ha suggerito che il conflitto aveva aumentato la vulnerabilità dei funzionari statunitensi e israeliani e messo gli americani a maggior rischio.

L'ex presidente, che ha guidato la Russia dal 2008 al 2012, ha anche affermato che Washington teme Mosca e comprende le conseguenze della guerra nucleare. In modo duro, avvertì che se un tale conflitto dovesse verificarsi, "Hiroshima e Nagasaki sarebbero un gioco da ragazzi."

Medvedev ha inoltre criticato i governi europei per aver sostenuto le azioni statunitensi e israeliane e ha avvertito che la Russia potrebbe essere coinvolta in negoziati svantaggiosi sull'Ucraina se l'Occidente avesse usato i colloqui per guadagnare tempo affinché Kiev possa riarmarsi...