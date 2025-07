Meet the Parents 4 si intitola ufficialmente Focker-In-Law

Sappiamo da tempo che un quartoMeet the Parents film è in fase di sviluppo in una certa misura. Ci si aspettava che Robert De Niro sarebbe tornato nei panni di Jack Byrnes, insieme a Ben Stiller nei panni di Greg Focker, Owen Wilson nei panni di Kevin Rawley, Blythe Danner nei panni di Dina Byrnes e Teri Polo nei panni di Pam Focker. Ora sappiamo il titolo ufficiale del film, quando sarà presentato in anteprima e chi è confermato per entrare a far parte del cast.

In un post sui social media, è stato rivelato che il film si chiamerà Focker-In-Law e che sarà presentato in anteprima il giorno del Ringraziamento 2026 (26 novembre 2026) almeno negli Stati Uniti. Per noi in Europa, può essere la settimana prima o dopo, come può accadere quando i film puntano al fine settimana delle vacanze americane.

In caso contrario, è confermato che Ariana Grande si unirà al cast in un ruolo che non è direttamente specificato. A quanto pare la popstar eWicked attrice interpreterà l'amante del personaggio di Skyler Gisondo (che dovrebbe essere il figlio di Greg e Pam Focker), che sta cercando di sposarsi nella famiglia Focker/Byrnes.

Il film è stato scritto e diretto da John Hamburg e, con la premiere a circa 15 mesi di distanza, non sarebbe irragionevole aspettarsi che la produzione inizi molto presto.