Mega Man cambia voce dopo la controversa richiesta di Capcom

Sembra che dovremo abituarci a una nuova voce per il amato Blue Bomber di Capcom quando Mega Man: Dual Override uscirà nel 2027. Apparentemente, però, la ragione di ciò non è l'insoddisfazione da parte di Capcom (o dei fan), ma piuttosto una richiesta che il doppiatore Ben Diskin non vuole soddisfare.

Tramite Bluesky, rivela che Capcom gli ha effettivamente chiesto di tornare al ruolo, ma con l'obbligo che lavori senza alcuna protezione sindacale. Dice che Capcom ha dichiarato di non intendere usare la sua voce per futuri progetti di IA, ma che semplicemente si rifiuta di coinvolgere il sindacato, il che rende tutto legalmente incerto e potrebbe alla fine portare a non possedere la propria voce:

"Anche se apprezzo il riconoscimento della preoccupazione riguardo all'IA, lavorare senza un contratto che realisticamente possa far rispettare non è qualcosa che posso rischiare.

"L'unico modo per far rispettare i contratti non sindacalizzati come questo consiste nel portare personalmente in tribunale grandi aziende come Capcom e fare causa se penso che abbiano usato l'IA. Non ho la forza mentale, emotiva o economica per sopravvivere a una lunga battaglia legale.

"Nel mio cuore, voglio credere che Capcom non userebbe mai l'IA... Ma nella mia TESTA, sono consapevole che praticamente ogni grande azienda cerca di incorporare l'IA generativa per risparmiare denaro."

Ora si sta salutando, apparentemente senza amarezza, e conclude scrivendo:

"È stato un onore doppiare Mega Man in Mega Man 11, il gioco più venduto nella storia della serie, e vedere Mega Man riconquistare il suo giusto posto come icona videoludica.

"Spero che Mega Man: Dual Override abbia ancora più successo dell'11 e che tutti si godano tutto il duro lavoro che gli sviluppatori ci stanno mettendo dentro."

Considerando che i giochi di Mega Man non sono progetti grandi e che Diskin difficilmente viene pagata una fortuna per le poche battute di Mega Man, ci si potrebbe chiedere se Capcom dovrebbe davvero combattere questa battaglia rischiando un potenziale colpo alla propria reputazione per questo gioco.

