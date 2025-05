Megan Campbell batte il record mondiale per la rimessa laterale femminile più lunga

HQ

Il difensore centrale irlandese Megan Campbell è diventato famoso in tutto il mondo per la sua rimessa laterale super forte. Questa calciatrice di 31 anni, che attualmente gioca per le London City Lionesses, una volta ha detto che voleva essere ricordata per qualcosa di più delle sue rimesse laterali, che spesso diventano assist. Tuttavia, il suo innegabile talento le è valso un Guinness World Record: la rimessa laterale più lunga del mondo (femminile), lanciando la palla a una distanza di 37,55 m (123 piedi 2 pollici).

"È un risultato straordinario per me personalmente averlo ora, come il primo in assoluto. Ma alla fine vuoi che qualcuno ti batta, voglio che qualcuno abbia più successo di me perché allora significa che ho messo un'altra giocatrice in un posto migliore", ha detto la giocatrice irlandese, che attribuisce alla sua ipermobilità la sua capacità di lanciare la palla più a lungo di qualsiasi altra donna nel calcio, poiché le sue braccia possono andare più indietro rispetto alla persona media.

Per ottenere il record (che non è stato rivendicato da nessuna donna prima) doveva battere un minimo di 35 m (114 piedi e 9 pollici). Ha detto che quando giocava per una squadra maschile quando aveva 12 o 13 anni, poteva lanciare più a lungo dei ragazzi.

"Crescendo è diventato più lungo, è solo qualcosa che ho sempre avuto, non ci ho mai lavorato in modo specifico, ma è qualcosa di bello da avere in tasca quando necessario", ha detto la giocatrice delle London City Lionesses, che la scorsa settimana ha aiutato la sua squadra a guadagnare la promozione nella Women's Super League.