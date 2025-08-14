Melania Trump minaccia di citare in giudizio Hunter Biden per l'affermazione di Epstein

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Melania Trump ha minacciato di prendere provvedimenti contro Hunter Biden, il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che quest'ultimo ha affermato in un'intervista con Andrew Callaghan che il primo è stato presentato a suo marito, il presidente Donald Trump, a una festa organizzata dal famigerato molestatore sessuale Jeffrey Epstein.

Secondo BBC News, nell'intervista, Biden ha dichiarato che "Epstein ha presentato Melania a Trump: le connessioni sono così ampie e profonde". Melania Trump ha preso questo come un affronto e ha affermato che si tratta di informazioni false, arrivando al punto di minacciare una causa per oltre 1 miliardo di dollari di danni a causa delle affermazioni di Biden che sono "false, denigratorio, diffamatorio e provocatorio".

Melania Trump chiede che Biden si scusi e ritiri immediatamente la sua richiesta, con l'alternativa di un'azione legale. La base della causa è che Biden è noto per avere una "vasta storia di trading sui nomi di altri" e per usare l'affermazione per "attirare l'attenzione su di sé".

Detto questo, questa affermazione arriva anche quando il giornalista Michael Wolff, che ha scritto una biografia sul presidente Trump, ha menzionato in un'intervista con un organo di stampa statunitense Daily Beast che Melania Trump era conosciuta da un socio di Epstein quando ha incontrato il presidente per la prima volta. Questa affermazione è stata poi ritirata a seguito di un'azione legale anche da parte della First Lady.

Non ci sono prove pubbliche che Melania Trump sia effettivamente associata a Epstein, e dal momento che i file di Epstein sembrano sempre meno probabili di essere pubblicati ogni giorno che passa, potremmo non sapere mai se c'è del vero in questo.