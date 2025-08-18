Mentre Colonia si prepara per la Gamescom, gli attivisti hanno in programma di accamparsi fuori dalla cattedrale per protestare contro il rafforzamento militare della Germania

HQ

Come ogni agosto, l'Europa diventa l'epicentro delle notizie sui giochi e degli annunci più importanti. Colonia ospiterà ancora una volta la Gamescom nel 2025 ed è già confermato che parteciperanno ancora più aziende e titoli rispetto allo scorso anno.

Dai grandi editori ai più piccoli team indie, tutti hanno un posto alla Gamescom. Quest'anno è ancora più emozionante, poiché qui verranno presentate molte uscite annunciate o ancora da rivelare per la seconda metà del 2025 e l'inizio del 2026.

Come sempre, Gamereactor invierà un team allo show tedesco per offrirti una copertura di prima mano: tutte le notizie, gli annunci dell'Opening Night Live, le impressioni pratiche e le interviste con le persone che realizzano i giochi che amiamo.



Naturalmente, oltre a riferire sui videogiochi, ci occupiamo anche di notizie dal mondo. E mentre si svolge questo enorme evento di gioco, un accampamento di protesta (ora di fronte a un divieto) è stato convocato davanti all'iconica cattedrale di Colonia per denunciare la crescente militarizzazione della Germania.

Gli organizzatori stanno posizionando questa manifestazione come contrappunto alla presenza industriale e militare della città, sottolineando come l'aumento della spesa per la difesa e la produzione di armi contrasti nettamente con lo spirito di pace che molti associano a questo punto di riferimento storico.

La scelta della Cattedrale di Colonia come luogo di protesta non è casuale. Questo monumento gotico, miracolosamente sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è un simbolo di resistenza ma anche un punto di riferimento culturale e turistico che attira milioni di visitatori ogni anno.

Nonostante il divieto, gli organizzatori hanno chiarito che non si arrenderanno. In una dichiarazione, hanno ribadito la loro intenzione di iniziare il campo il 21 agosto, sfidando il divieto e chiedendo la partecipazione di massa di individui e gruppi che condividono la loro visione antimilitarista.

La protesta arriva in un momento in cui la Germania sta pianificando una delle espansioni militari più ambiziose della storia recente, con l'acquisizione di nuovi veicoli corazzati e aerei da combattimento e l'aumento drammatico del suo budget per la difesa. Cosa pensa di questo rafforzamento militare?