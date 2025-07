Mercedes-AMG annuncia un nuovo progetto GT Track Sport ad alte prestazioni

HQ

Mercedes-AMG ha sorpreso molti annunciando di avere un nuovo modello GT Track Sport in fase di sviluppo. L'auto, che è stata creata nella regione di Affalterbach in Germania, è progettata per stabilire tempi record e, per quanto riguarda il nome, il modello si chiamerà Concept AMG GT Track Sport.

In un comunicato stampa, Mercedes-AMG spiega che si tratta di un "concept car senza compromessi" che è "progettato per una guida assoluta, prestazioni di picco dinamiche per stabilire nuovi standard e tempi record".

Anche se non c'è una data su quando arriverà l'auto, abbiamo già visto un teaser del modello, che mostra la sua elegante filosofia di design. Mercedes-AMG osserva che attualmente "il progetto ad alte prestazioni mimetizzato è in fase di finalizzazione prima di dover dimostrare il suo valore sulle piste di prova".

Quello che sappiamo è che questo segna un impegno per il futuro delle vetture GT per Mercedes-AMG, come afferma: «Con il nuovo concept vehicle, Mercedes-AMG dimostra la sua grande competenza come produttore di auto sportive e fornisce un'anteprima di un possibile ampliamento della serie GT con un motore V8».

Annuncio pubblicitario: