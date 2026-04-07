Mercedes-AMG non vuole che la loro prossima auto elettrica sembri... Elettrica

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Il primo EV progettato appositamente da Mercedes-AMG non riguarda solo la velocità, ma apparentemente l'atteggiamento. Un nuovo video di sviluppo mostra la prossima Mercedes-AMG GT elettrica a quattro porte che scivola felicemente di lato sul ghiaccio, mentre il marchio chiarisce che non sarà un EV tipico e clinico.

Il prototipo, attualmente in fase di test invernali, dimostra quanto sia focalizzata sulla deriva. Gli ingegneri stanno attivamente dimostrando la sua capacità di rompere la trazione e mantenere le derapate controllate, anche in condizioni di scarsa aderenza come neve e ghiaccio.

Ma il colpo di scena più grande? AMG non vuole che questo EV sembri affatto un EV. L'auto presenterà suoni simulati di motore V8 e persino cambi di marcia artificiali, progettati per ricreare l'esperienza emotiva di una tradizionale auto ad alte prestazioni AMG.

Il nuovo modello dovrebbe competere con auto come la Porsche Taycan e sarà costruito sulla AMG dedicata AMG. EA rappresenta un grande cambiamento per la divisione performance mentre entra nell'era elettrica.

Puoi guardare i test invernali menzionati qui sotto.