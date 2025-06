Mercoledì si terrà un Nintendo Direct incentrato su Donkey Kong Bananza

HQ

Nintendo sta davvero ottenendo un sacco di soldi per i suoi soldi attraverso l'app Nintendo Today!. Il servizio è stato appena utilizzato ancora una volta per confermare un evento piuttosto eccitante che accadrà tra un paio di giorni.

È stato appena notato che mercoledì 18 giugno possiamo aspettarci un Donkey Kong Bananza -focalizzato Nintendo Direct. È stato anche confermato che l'orario esatto dello show si adatta all'orario tipico di Nintendo delle 14:00 BST / 15:00 CEST, e per quanto riguarda la durata del Direct, non abbiamo ancora sentito questa informazione.

Altrimenti, se sei entusiasta di vedere di più da quello che molti attribuiscono come titolo della finestra di lancio per il Nintendo Switch 2, assicurati di sintonizzarti quando lo spettacolo andrà in onda tra due giorni.