Meryl Streep ruba ancora una volta la scena come Miranda Priestly nell'ultimo sguardo a The Devil Wears Prada 2

Uno dei film più grandi e attesi di quest'anno è The Devil Wears Prada 2, un ritorno in questo mondo iconico della moda di alta scala, circa 20 anni dopo il debutto del film originale che si è rivelato un enorme successo culturale. Questo sequel debutterà il 1° maggio e, con la prima puntata sempre più vicina, è arrivata un'ultima occhiata al progetto.

Questo ultimo trailer ha posto un'enfasi particolare sul rapporto tra l'iconica Miranda Priestly di Meryl Streep e Andy Sachs di Anne Hathaway, e naturalmente, tenendo questo in mente, vediamo una marea di frecciatine pungenti da parte di quest'ultima mentre cerca di mettere alla prova la sua ex protetta.

Il trailer ci offre anche un altro sguardo sul ritorno di Emily Blunt nei panni di Emily Charlton e Stanley Tucci come Nigel, mentre alcune nuove star appaiono come volti nuovi, tra cui Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu, Simone Ashley e altri.

Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto. Guarderai The Devil Wears Prada 2 ?