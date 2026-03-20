Merz affronta un test elettorale chiave nelle elezioni per la Renania-Palatinato questa domenica

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Friedrich Merz affronta una prova politica cruciale questa domenica, mentre il suo partito conservatore CDU cerca di spodestare i socialdemocratici nello stato della Renania-Palatinato.

I sondaggi mostrano un vantaggio ristretto per la CDU sull'SPD, guidato localmente da Alexander Schweitzer, in quella che è diventata una corsa molto più serrata del previsto. Il voto segue una recente battuta d'arresto per il partito di Merz in Baden-Württemberg, che ha aumentato la posta in gioco per questa seconda elezione regionale.

L'esito è particolarmente significativo per il Partito Socialdemocratico di Germania, che sta cercando di riprendersi dal calo di sostegno a livello nazionale e da un risultato deludente nelle precedenti elezioni statali. Perdere la Renania-Palatinato (governato dall'SPD per decenni) avrebbe approfondito le preoccupazioni sul futuro del partito.

Nonostante la rivalità, una coalizione tra CDU e SPD rimane un esito probabile se i risultati saranno equilibrati, riflettendo il complesso equilibrio politico in Germania.