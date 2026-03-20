Merz affronta un test elettorale chiave nelle elezioni per la Renania-Palatinato questa domenica
La corsa serrata mette pressione sul cancelliere tedesco dopo la recente battuta d'arresto.
Friedrich Merz affronta una prova politica cruciale questa domenica, mentre il suo partito conservatore CDU cerca di spodestare i socialdemocratici nello stato della Renania-Palatinato.
I sondaggi mostrano un vantaggio ristretto per la CDU sull'SPD, guidato localmente da Alexander Schweitzer, in quella che è diventata una corsa molto più serrata del previsto. Il voto segue una recente battuta d'arresto per il partito di Merz in Baden-Württemberg, che ha aumentato la posta in gioco per questa seconda elezione regionale.
L'esito è particolarmente significativo per il Partito Socialdemocratico di Germania, che sta cercando di riprendersi dal calo di sostegno a livello nazionale e da un risultato deludente nelle precedenti elezioni statali. Perdere la Renania-Palatinato (governato dall'SPD per decenni) avrebbe approfondito le preoccupazioni sul futuro del partito.
Nonostante la rivalità, una coalizione tra CDU e SPD rimane un esito probabile se i risultati saranno equilibrati, riflettendo il complesso equilibrio politico in Germania.