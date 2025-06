Merz è stato informato da Netanyahu prima degli attacchi israeliani contro l'Iran Friedrich Merz ha confermato che Israele lo ha informato in anticipo dell'operazione contro le strutture iraniane.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato venerdì che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo aveva personalmente informato dell'azione militare di Israele contro l'Iran prima che iniziasse.

Pur riaffermando il diritto di Israele all'autodifesa ed esprimendo preoccupazione per le ambizioni nucleari dell'Iran, Merz ha esortato entrambe le nazioni a evitare un'ulteriore escalation: "Chiediamo a entrambe le parti di astenersi da passi che potrebbero portare a un'ulteriore escalation e destabilizzare l'intera regione". Neumünster, Germania, 18 marzo 2022, inizio della campagna elettorale del presidente federale della CDU Friedrich Merz come speaker // Shutterstock