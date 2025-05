Merz non riesce ad assicurarsi il ruolo di cancelliere al primo turno di votazioni I conservatori tedeschi non riescono a ottenere la maggioranza alle elezioni del Bundestag.

Friedrich Merz non è riuscito a ottenere la maggioranza necessaria al primo turno di votazioni del Bundestag il 6 maggio 2025. Merz, leader dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU), ha ottenuto solo 310 voti, mancando i 316 richiesti. Questa battuta d'arresto arriva nonostante il suo accordo di coalizione con i socialdemocratici di centro-sinistra, dopo la vittoria elettorale di febbraio. Il Bundestag ha ora 14 giorni per eleggere un nuovo cancelliere, potenzialmente tenendo un'altra votazione lo stesso giorno. Friedrich Merz // Shutterstock