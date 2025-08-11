Merz ospiterà un incontro virtuale con Trump, Zelensky e i leader europei sulla guerra in Ucraina

HQ

Mercoledì si terrà un incontro virtuale di alto livello sugli attuali sviluppi della guerra in Ucraina, promosso dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Durante l'incontro, Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader di Germania, Finlandia, Francia, Regno Unito, Italia, Polonia, Ucraina e Stati Uniti, insieme ai capi dell'UE e della NATO, discuteranno della situazione attuale.

La discussione verterà sui colloqui di pace e sulle pressioni sulla Russia, informa l'agenzia EFE. I colloqui riguarderanno i preparativi per possibili negoziati di pace, le questioni territoriali e di sicurezza e le strategie per aumentare la pressione sulla Russia in vista dell'incontro di Trump con Vladimir Putin in Alaska.

Il cancelliere Merz e i leader dell'UE sottolineeranno che l'Europa non deve accettare un accordo di pace che ricompensi l'aggressione della Russia, chiedendo un ruolo europeo più importante nella definizione di eventuali negoziati futuri.

La nuova spinta dei leader europei segue la sospensione dei dazi di ritorsione pianificati, dopo aver ottenuto la parte più corta del bastone nei recenti accordi di mercato con l'amministrazione statunitense.