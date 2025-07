Messi è in una serie di gol con l'Inter Miami, battendo un nuovo record della MLS

HQ

Dopo l'eliminazione dalla Coppa del Mondo per Club, persa 4-0 contro il PSG, l'Inter Miami e Leo Messi non hanno perso tempo a fare di nuovo la storia per la MLS. Il calciatore argentino ha battuto un nuovo record nel campionato di "calcio" negli Stati Uniti, essendo il primo calciatore a segnare quattro doppiette consecutive (segnando due gol) nella MLS.

La striscia è iniziata prima della Coppa del Mondo per Club, con un 4-2 contro il Montréal e un 5-1 contro il Columbus Crew. Poi, l'Inter Miami ha giocato quattro partite ai Mondiali per Club, vincendone solo una. Ma tornato in campionato, Messi ha subito preso velocità, segnando due volte nella vittoria per 4-1 contro il Montréal, e infine un'altra doppietta contro il New England, 2-1.

Questa striscia fa già dell'Inter Miami la seconda squadra capocannoniere della MLS, con 42 gol dopo 18 partite, dietro solo ai 44 gol del San Diego FC... dopo 21 partite. Attualmente, l'Inter Miami è quinta nella East Conference con 35 punti, avendo giocato tre partite in meno rispetto alla maggior parte delle altre squadre. Se dovessero vincerle tutte e tre, sarebbero leader con 44 punti, due in più di Cincinnati.

Ma come sanno benissimo, vincere la regular season è una cosa... E superare i play-off è un'altra.