Messi rischia una causa da parte di un organizzatore di eventi per non aver giocato in un'amichevole a Miami

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VID Music Group, un promotore di eventi a Miami, ha citato in giudizio Lionel Messi, la Federazione Calcistica Argentina (AFA) e il dirigente sportivo Julian Marcos Kapelan dopo che Messi non ha giocato in una partita amichevole lo scorso anno a Miami, come riporta Reuters.

Il VID Music Group aveva firmato un accordo con l'AFA la scorsa estate per promuovere due amichevoli dell'Argentina nell'ottobre 2025, contro il Venezuela (10 ottobre) e Porto Rico (14 ottobre). VID ottenne i diritti esclusivi di trasmissione in cambio di entrate da biglietti, trasmissione e sponsorizzazioni per l'AFA, ma VID richiedeva che Messi giocasse almeno 30 minuti per ogni partita, a meno che non fosse infortunato, perché la sua partecipazione era centrale per il valore commerciale del pacchetto.

Messi non giocò la partita contro il Venezuela, poiché era previsto che giocasse con l'Inter Miami in MLS il giorno seguente, e le due competizioni si sovrapposero: segnò una doppietta nella vittoria per 4-0 contro l'Atlanta United. Ha però giocato nella partita contro Porto Rico il 14 ottobre, fornendo due assist nella vittoria per 6-0.

Ora, il VID sta facendo causa all'AFA per violazione del contratto e accusa Messi di una dichiarazione negligente e di cospirazione con Kapelan e l'AFA per indurre il VID in un contratto sotto false pretese.