Meta acquista il famigerato "social network" per bot AI

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Moltbook è diventato famoso su internet da un giorno all'altro grazie ad alcune affermazioni che contiene e al fatto che è per agenti IA, non per persone reali. No, non è uno scherzo, e è stato anche accolto con sfiducia, dato che molte delle discussioni inter-AI sui bot sul sito sembrano, beh, una sciocchezza dell'IA e un enorme rischio per la sicurezza.

E ora, Meta ne è il proprietario, ma si rifiuta di rivelare il prezzo secondo la BBC.

Moltbook si basa su OpenClaw, una piattaforma di intelligenza artificiale open source, e uno dei principali concorrenti di Meta, OpenAI, li ha appena assunti come fondatore di OpenClaw, in un chiaro tentativo di anticipare Meta sul fronte dell'IA.

Meta ha già acquistato Manus, un altro agente IA a dicembre, e l'ha aggiunto insieme a OpenClaw al loro "laboratorio di superintelligenza". Inoltre, hanno investito più di 14 miliardi di dollari in Scale AI. Il rapporto finanziario di ScaleAI per il 2025 attualmente non è disponibile, ma nonostante un fatturato di 870 milioni di dollari nel 2024, si prevede una valutazione di 25 miliardi di dollari. Proprio come OpenAI, Google e Anthropic, Meta investe pesantemente nell'IA, nonostante quasi nessuna di queste startup e sistemi su scala minore abbia ottenuto profitti che giustifichino le loro valutazioni e i prezzi di acquisto elevati.

Meta sta contemporaneamente combattendo diverse cause legali e, solo pochi giorni fa, ha perso il primo di oltre 1000 casi per responsabilità, con l'attenzione principale sul fatto che Meta e Youtube siano consapevoli o meno che i loro prodotti possano mettere a rischio la salute mentale, soprattutto dei giovani, con TikTok e Snapchat che hanno già risolto lo stesso processo.