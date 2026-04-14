Meta costruisce un clone AI di Mark Zuckerberg per uso interno

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In un'azienda di 79.000 persone, ricevere una risposta dal CEO è più o meno probabile quanto riceverne una da un capo di stato. Mark Zuckerberg è un uomo impegnato, e la maggior parte dei suoi dipendenti non ha mai scambiato una parola con lui. Tuttavia, Meta pensa di avere una soluzione per questo, e che coinvolge l'intelligenza artificiale.

Come riportato dal Guardian, l'azienda sta silenziosamente costruendo una versione digitale del suo fondatore, addestrata sui suoi modi, sul suo tono, sulla sua filosofia manageriale e così via. L'idea è aiutare il personale a sentirsi più connesso a uno dei capi più potenti (e notoriamente difficili da raggiungere) della Silicon Valley.

Zuckerberg sta già utilizzando un "agente CEO" personale per ottenere informazioni interne più velocemente, e Meta sviluppa personaggi IA capaci di conversazioni reali da tempo. Il suo clone è semplicemente il prossimo passo logico in un'azienda che ha puntato tutto sull'intelligenza artificiale.

Mark Zuckerberg // Shutterstock

Se i dipendenti si sentiranno davvero più vicini a un uomo con cui parlano attraverso uno schermo che mostra una simulazione di quell'uomo attraverso un altro schermo rimane, forse, una questione aperta.

Ciò che non è in discussione è l'ambizione di Meta. Zuckerberg vuole superintelligenza. Vuole team più piatti, decisioni più rapide e un'IA integrata in ogni angolo della sua azienda.

Se questo significa sostituire qualche town hall con un chatbot che parla come lui, beh, questa versione non può licenziare 10.000 persone, come indica un'altra storia: Meta avrebbe considerato grandi licenziamenti per compensare i costi dell'IA.