Meta ha subito una massiccia sconfitta in tribunale nel caso sulla sicurezza dei minori

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In quello che il Dipartimento di Giustizia del New Mexico definisce "verdetto storico", Meta ha perso un caso riguardo al pericolo dei bambini e all'inganno dei consumatori.

Il processo riguardava principalmente la sicurezza su Facebook e Instagram, con le testimonianze di dipendenti che hanno causato molti danni oltre a un'operazione sotto copertura guidata dallo Stato, in cui sono stati creati account falsi fingendosi minorenni, con quegli account a cui è stato inviato materiale esplicito da vari uomini arrestati nel 2024, inclusi alcuni che avevano fissato appuntamenti o appuntamenti con, Pensavano fossero bambini di appena 12 anni, in motel loschi, solo per essere arrestati. Un'altra parte del caso inizia all'inizio di maggio, sul tema dei requisiti di verifica dell'età e della protezione dei minorenni.

Ogni violazione costava a Meta appena 5000 dollari a causa delle limitazioni statali sui danni. Il motivo era che le prove mostravano che i dipendenti di Meta erano stati trovati colpevoli di aver avvertito più volte dei pericoli delle piattaforme, così come esperti di sicurezza infantile, mentre la direzione ha per lo più ignorato gli avvertimenti, incluso un ingegnere del software che aveva una figlia di 14 anni che ha ricevuto avances indesiderate su Instagram, e ha persino testimoniato che il sistema di targeting pubblicitario fosse altrettanto utile per i predatori di minori nel trovare potenziali vittime. Un ex vicepresidente ha testimoniato direttamente che, a suo avviso, "non credeva assolutamente che la sicurezza fosse una priorità".

"I dirigenti Meta sapevano che i loro prodotti danneggiavano i bambini, ignoravano gli avvertimenti dei loro stessi dipendenti e mentivano al pubblico su ciò che sapevano. Oggi la giuria si è unita a famiglie, educatori ed esperti di sicurezza infantile nel dire basta." - Raul Torrez, procuratore generale del New Mexico