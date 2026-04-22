Meta inizia a registrare le azioni di mouse e tastiera dei dipendenti per l'addestramento AI

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L'IA è ovunque, ma ha bisogno delle azioni e del lavoro delle persone reali come materiale per addestrarsi. Secondo Tweak Town e riportato da Reuters, Meta sta installando software di tracciamento su tutti i computer dei suoi dipendenti per registrare i movimenti del mouse e le pressioni di tastiera. L'idea è di addestrare e costruire agenti IA in grado di "svolgere compiti di lavoro in modo autonomo" e, in particolare, di accelerare l'addestramento dei modelli di IA nelle aree in cui hanno difficoltà.

Questa Model Capability Initiative (MCI) apparentemente funzionerà su tutte le app e i siti web legati al lavoro, ma non è tutto. Scatterà anche screenshot degli schermi dei dipendenti. Ovviamente questo viene presentato come qualcosa di positivo, come si può vedere in una dichiarazione del portavoce di Meta, Andy Stone.

"Se stiamo costruendo agenti per aiutare le persone a completare compiti quotidiani usando i computer, i nostri modelli hanno bisogno di esempi reali di come le persone li usano realmente, come movimenti del mouse, clicchi sui pulsanti e navigazione nei menu a tendina."

E cosa succede, quando si decide che il modello di IA è pronto? È il momento di licenziare chi ha aiutato ad addestrare quel modello di IA? Dovremo aspettare e vedere.