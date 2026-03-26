Meta licenzia centinaia di altri

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La società madre di Facebook, Meta, sta licenziando ancora più persone, come riportato da Engadget. Ceninaia di più, infatti, e la divisione Reality Labs è una delle principali destinatarie in tutto questo.

Tuttavia, è inferiore ai piani riportati per la riduzione del 20% della forza lavoro che sono stati divulgati all'inizio di marzo. Alla fine del 2025, la forza lavoro di Meta contava circa 79.000 dipendenti.

Meta sta "cercando di compensare i suoi costosi investimenti nell'infrastruttura di intelligenza artificiale, che includono un piano per spendere 600 miliardi di dollari in data center entro il 2028", secondo Engadget. Altre parti dell'azienda colpite dai licenziamenti sono le divisioni recruiting, vendite, Facebook e operazioni globali.

A gennaio, Reality Labs ha perso oltre 1.000 persone, e questo nuovo ciclo di licenziamenti è un seguito di questo.

Allo stesso tempo, i documenti della SEC rivelano che l'azienda sta pianificando un nuovo sistema di incentivi redditizio per sei dirigenti: il CTO Andrew Bosworth, la CFO Susan Li, il COO Javier Olivan e il CPO Chris Cox. Riceveranno "una compensazione più basata sulle azioni legata alla performance". Questo potrebbe significare fino a 2,7 miliardi di dollari per ogni dirigente.