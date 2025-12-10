Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ora supporta Play Anywhere

HQ

Dopo che Microsoft e Asus hanno rilasciato il dispositivo portatile ROG Xbox Ally, il concetto di Play Anywhere è diventato ancora più importante per Microsoft. In passato, era più un bel bonus acquistare giochi sia per PC che per Xbox, ma ora che hanno un dispositivo Xbox portatile basato su PC e una nuova Xbox in arrivo che si dice sia costruita sulle stesse strutture, Play Anywhere sta diventando un must.

Ecco perché sempre più giochi ora supportano questa cosa, non solo quelli di Microsoft ma anche quelli di terze parti. L'ultimo ad entrare nel gruppo è Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, come ha notato l'insider di Xbox Klobrille su Bluesky. Questo significa che se hai acquistato (o stai pianificando di acquistare) questo remake per PC tramite il Microsoft Store o Xbox, ora puoi spostare il tuo gioco tra i formati con gli stessi file di salvataggio e profili.

Incrociamo le dita che questo diventi standard, rendendo possibile giocare ai tuoi titoli su più tipi di hardware.

Se vuoi saperne di più su Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, possiamo consigliarti di leggere la nostra recensione di questo brillante remake.