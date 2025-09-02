Metal Gear Solid Delta: Snake Eater offre prestazioni non uniformi su console, ma Xbox Series X tende ad essere la migliore

HQ

Se sei curioso di sapere come si comportano le prestazioni di un gioco prima dell'acquisto di un titolo, è sempre l'ideale aspettare l'analisi di Digital Foundry. Gli ingegnosi intasamenti mettono regolarmente alla prova i giochi su una varietà di piattaforme per determinare dove un gioco funziona meglio, e l'argomento successivo è stato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake dell'iconico gioco per PS2 che è stato lanciato per intero la scorsa settimana (non perdetevi la nostra recensione).

Nell'analisi, Digital Foundry giunge alla conclusione che il gioco non è esattamente una storia di prestazioni notevole, rivelando che fatica a raggiungere i 60 fps previsti in Performance Mode su Xbox Series X, PS5 e PS5 Pro. Ci sono anche cali di frame rate, che tendono ad avere un impatto minore su XSX.

Per quanto riguarda la risoluzione, XSX sembra battere ancora una volta PS5, con un punto massimo di 1152p in Performance Mode rispetto ai 1080p di PS5 e un punto di minimo di 1152p in Quality Mode rispetto ai 1080p di PS5 ancora una volta. Digital Foundry arriva persino a notare che XSX supera PS5 Pro in alcuni casi di frame rate, dimostrando che la console di Microsoft continua a eccellere. Tuttavia, ci sono momenti in cui l'XSX viene battuto dalla PS5, ma in genere la PS5 rimane indietro rispetto all'XSX.

Per quanto riguarda il Xbox Series S, Digital Foundry spiega che la console fa davvero fatica, con il limite di 30fps che spesso non viene raggiunto poiché spesso vede cali al di sotto di questa cifra. Inoltre, la risoluzione dinamica della console porta l'immagine da 540p a 1080p, anche se l'upscaler utilizzato fatica a fornire un'immagine chiara che non sia rumorosa o pixellata.

In sostanza, se intendi giocare a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater su console, probabilmente è meglio farlo su Xbox Series X al momento.