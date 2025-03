Metroid Prime 4: Beyond viene visualizzato durante il Nintendo Direct

HQ

Se pensavate che Nintendo stesse risparmiando Metroid Prime 4: Beyond per il suo grande Switch 2 Direct la prossima settimana, vi sbagliavate. Il gioco è appena apparso al Nintendo Direct in corso, offrendo un annuncio che non solo afferma una data di uscita del 2025, ma la sua stessa presenza afferma chiaramente un impegno per il gioco che arriva di nuovo su Switch 1.

Ad ogni modo, per quanto riguarda il gameplay, presenta scorci di nuove abilità che Samus deve padroneggiare sul pianeta di Viewros, e poi prende in giro anche da dove Samus ha acquisito queste nuove mosse, e se c'è qualcuno, o qualcosa, che tira i fili...

Vediamo l'eroina della fantascienza sparare agli alieni e masticare minacce mentre supera problemi e ostacoli ambientali, prima di incontrare un essere insolito e piuttosto etereo.

