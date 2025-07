Michael Chernus veste i panni del serial killer John Wayne Gacy

HQ

Devil in Disguise: John Wayne Gacy si preannuncia come uno dei più grandi eventi true crime di questo autunno. Composta da otto episodi agghiaccianti, la serie interpreterà uno dei serial killer più inquietanti di tutti i tempi, un uomo che ha ucciso almeno 30 giovani uomini e ragazzi tra il 1972 e il 1978. Michael Chernus (noto per Severance e Orange Is the New Black) assume il ruolo di Gacy, anche se inizialmente ha esitato ad accettare la parte, non volendo glorificare una figura così mostruosa.

Il creatore della serie Patrick Macmanus promette che la storia si concentrerà principalmente sulle vittime piuttosto che ritrarre Gacy come una sorta di mostro carismatico. È una decisione deliberata, in diretto contrasto con il successo di Netflix Dahmer, che ha affrontato critiche per essersi concentrato troppo sull'assassino stesso.

La premiere è fissata per il 16 ottobre negli Stati Uniti ed è probabile che venga rilasciata in tutto il mondo lo stesso giorno tramite SkyShowtime. Il trailer, che potete vedere qui sotto, offre un'anteprima cupa e seria di cosa aspettarsi da Devil in Disguise: John Wayne Gacy.

È una serie che non vedi l'ora di ascoltare?