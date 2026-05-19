Michael Fassbender e Alicia Vikander appaiono nel film d'azione fantascientifico sudcoreano Hope

Più avanti quest'anno, in autunno, gli appassionati di fantascienza e azione potranno scoprire una nuova storia proveniente dal settore cinematografico coreano, in continua evoluzione e espansione. Conosciuto come Hope, questo film ruota fondamentalmente attorno a un gruppo di autorità locali incaricate di trovare e fermare un mostro che sta terrorizzando e uccidendo gli abitanti di un villaggio remoto in Corea del Sud.

Diretta dalla regista Na Hong-jin, Hope è protagonista da un cast sudcoreano che include Hwang Jung-min, Jung Ho-yeon e Zo In-sung, ma presenta anche un paio di icone occidentali, in particolare la vera coppia di potere Michael Fassbender e Alicia Vikander.

Non conosciamo ancora la data di anteprima del film, oltre al fatto che sarà in autunno, ma è arrivato un teaser trailer, così come la sinossi ufficiale del film, entrambi visibili qui sotto.

"Nel remoto villaggio sudcoreano di Hope Harbor, il capo della polizia Bum-seok (Hwang Jung-min) e l'agente Sung-ae (Hoyeon) vengono chiamati a trovare una creatura misteriosa che ha seminato il caos nel villaggio. Nella foresta vicina, una cerchia di cacciatori, tra cui Sung-ki (Zo In-Sung), partono per seguire la bestia e si trovano cacciati invece. Ma non tutto è come sembra, e le percezioni possono essere fuorvianti. Ciò che inizia come ignoranza pianta il seme del disastro, che si trasforma attraverso il conflitto umano in una tragedia di proporzioni cosmiche."