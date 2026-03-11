Michael Olise rischia una sanzione UEFA per aver intenzionalmente ricevuto un cartellino giallo

HQ

Michael Olise ha segnato una doppietta e fornito un assist nella pesante vittoria per 6-1 del Bayern Monaco contro l'Atalanta in Champions League ieri sera, assicurando quasi il 99,9% la qualificazione ai quarti di finale indipendentemente dal ritorno della prossima settimana, che si giocherà a Monaco. Olise, che aveva anche assistito un gol, ha ricevuto un cartellino giallo ed è stato ammonito per la partita successiva a causa di una pila di cartellini gialli.

I giocatori vengono ammoniti quando ricevono tre cartellini gialli. Le regole UEFA prevedono che, dopo il terzo cartellino giallo, vengano sanzionati per la partita successiva. Poi il conteggio si azzera, quindi questo significa che Olise sconterà la sanzione la prossima settimana e sarà scagionato per il prossimo incontro dei quarti di finale.

È comune che i calciatori forzano intenzionalmente i cartellini gialli per poter liberare strategicamente la pila di cartellini gialli per le prossime partite. Tuttavia, la strategia di Olise era molto evidente (ci è voluto troppo tempo quando ha calciato un calcio d'angolo al 77° minuto e, nonostante l'arbitro lo avvertisse, ha rifiutato di accelerare, ricevendo il cartellino giallo).

Secondo RMC Sport, forse questa volta la UEFA potrebbe non aver abboccato alla trappola, e la loro commissione disciplinare potrebbe decidere se Olise abbia deliberatamente cercato di ricevere un cartellino giallo, cosa considerata antisportiva. Se decidono di farlo, potrebbe essere sanzionato.