Michael Waltz si assume la piena responsabilità per la fuga di notizie

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Michael Waltz, ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, ha accettato la piena responsabilità per la grave violazione della sicurezza che ha coinvolto una chat privata di Signal che includeva inavvertitamente il giornalista Jeffrey Goldberg.

La chat di gruppo, che presentava alti funzionari dell'amministrazione che discutevano degli attacchi aerei pianificati in Yemen, è trapelata, mettendo a rischio la sicurezza nazionale. Puoi leggere di più sulla fuga di notizie dei funzionari di Trump che espongono i piani di guerra degli Stati Uniti qui.

Mentre Waltz ha riconosciuto il suo ruolo nella creazione del gruppo, ha deviato le domande su come Goldberg sia finito nella conversazione, liquidando l'incidente come un problema imbarazzante ma non critico, insistendo sul fatto che non rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale.

Nonostante la sua difesa, i critici hanno sollevato l'allarme sulla gravità della violazione, con alcuni che suggeriscono che potrebbe aver violato le leggi sulla sicurezza nazionale, chiedendo un'indagine approfondita. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.