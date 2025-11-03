Microsoft commenta Gaming Copilot utilizzando le registrazioni del tuo gameplay per allenare l'intelligenza artificiale

HQ

Di recente, abbiamo riferito che Microsoft ha apparentemente inserito una funzione attraverso la barra di gioco di Windows che utilizza automaticamente le sessioni di gioco per addestrare l'intelligenza artificiale di Copilot Gaming, acquisendo silenziosamente schermate e registrando filmati di gioco in background come dati di addestramento.

Microsoft ha ora commentato la questione in una dichiarazione a Tom's Hardware, e la loro risposta conferma sostanzialmente gran parte della storia:

"Quando utilizzi attivamente Gaming Copilot nella barra di gioco, può utilizzare screenshot del tuo gameplay per comprendere meglio cosa sta succedendo nel tuo gioco e fornirti risposte più utili. Questi screenshot non vengono utilizzati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale e Gaming Copilot è una funzionalità opzionale che ha accesso al gameplay solo quando si gioca a un gioco e lo si utilizza attivamente. Separatamente, Gaming Copilot può utilizzare le sue conversazioni testuali o vocali con i giocatori per aiutare ad allenare e migliorare l'IA. I giocatori possono regolare le impostazioni sulla privacy di Gaming Copilot visitando "Impostazioni" nella barra di gioco, quindi "Impostazioni privacy". "

Vale la pena notare che, sebbene la barra di gioco non si avvii automaticamente all'apertura di un gioco, diversi processi in background ad essa associati vengono comunque eseguiti a meno che non vengano chiusi manualmente, incluso Gaming Copilot. Per questo motivo, gli utenti hanno notato che gli screenshot e le registrazioni vengono acquisiti senza il loro esplicito consenso.