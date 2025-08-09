Microsoft compie 50 anni e lancia gli zoccoli di Windows XP

HQ

Microsoft continua ad allungare i festeggiamenti per il suo 50° anniversario e l'ultima trovata è tanto inaspettata quanto affascinante. L'azienda ha creato un paio di zoccoli in edizione speciale ispirati all'iconico sfondo Bliss di Windows XP. Sì, proprio così: la collina verde e il cielo azzurro brillante sono diventati una delle fotografie più riconoscibili al mondo.

Questi zoccoli non sono solo un tributo al panorama desktop dei primi anni 2000, ma sono anche dotati di perni decorativi che possono essere attaccati ai fori di ventilazione, inclusi i classici simboli di Windows come l'assistente (in)utile Clippy e il logo di Internet Explorer. Il set, che costa l'equivalente di poco meno di 100 dollari, include anche uno zaino decorato con la stessa immagine di Bliss.

I dipendenti di Microsoft hanno la precedenza su questi zoccoli per l'anniversario, ma diversi addetti ai lavori hanno rivelato che probabilmente saranno presto venduti al pubblico. Che, francamente, possiamo solo sperare. Dopotutto, chi non vorrebbe pavoneggiarsi con gli zoccoli XP?