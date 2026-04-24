Microsoft dovrebbe offrire acquisizioni volontarie fino al 7% dei suoi dipendenti

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Secondo Engadget, e riportato da CNBC, Microsoft prevede di licenziare ancora più dipendenti statunitensi utilizzando il suo primo programma di buyout volontario. Questo potrebbe coprire fino al 7% della forza lavoro Microsoft negli Stati Uniti, e offerto ai dipendenti "a livello di direttore senior e inferiori, i cui anni di lavoro e età totali raggiungono 70 anni o più".

Microsoft contava circa 125.000 dipendenti negli Stati Uniti nel giugno 2025, quindi questo significherebbe che fino a 8.750 riceveranno un'uscita retribuita quando Microsoft inizierà il suo programma a maggio.

Quindi sembra che Microsoft voglia davvero liberarsi di una parte dei suoi dipendenti.