Microsoft e Sony mettono fine alla guerra delle console sui social media

Le esclusive non sono più quelle di una volta. Uno dei giochi più caldi per PlayStation in questo momento è Gears of War: Reloaded di Microsoft e uno dei giochi più caldi per Xbox è Helldivers II di Sony.

Microsoft e Sony sono consapevoli di quanto questo sia significativo e hanno quindi creato una divertente iniziativa sui social media per evidenziare questa nuova era. Il banner PlayStation utilizzato su X è attualmente caratterizzato da Gears of War, mentre il banner Xbox è decorato con Helldivers II, qualcosa che Bluesky user Hazzadorgamin ha ora sottolineato.

I primi rapporti indicano che entrambi i giochi stanno anche avendo molto successo nelle loro nuove case, quindi sembra probabile che altri titoli verranno rilasciati allo stesso modo in futuro. Probabilmente ci saranno anche guerrieri console in futuro, ma questo è innegabilmente il più grande chiodo nella bara per la cosiddetta guerra delle console da molto tempo a questa parte.