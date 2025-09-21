Microsoft Flight Simulator 2024 Si dice che arriverà su PS5 questo novembre

HQ

Le esclusive per console stanno rapidamente diventando un ricordo del passato per Xbox. Abbiamo già visto chiari segni di questo cambiamento, poiché tutto, da Indiana Jones a Forza Horizon, è arrivato nella libreria Playstation, dimostrando che Microsoft sta puntando tutto sulla sua nuova filosofia: tutto è un gioco Xbox.

Molti presumevano che Halo sarebbe stato il prossimo franchise a passare il turno, soprattutto perché tecnicamente è già apparso in Helldivers II attraverso i contenuti DLC. Ma secondo nuovi rapporti, in realtà è Microsoft Flight Simulator 2024 che sarà il prossimo titolo a essere lanciato su PlayStation 5, con un'uscita prevista per novembre.

Esattamente cosa differenzia questa edizione dalla versione Xbox rimane poco chiaro, anche se ci si possono aspettare ottimizzazioni e miglioramenti. Per i collezionisti, tuttavia, la domanda più grande è se sarà disponibile un'edizione fisica. Anche la tempistica è intrigante, poiché la finestra di uscita di cui si vocifera coincide sia con i The Game Awards che con una possibile nuova vetrina Playstation, due fasi altamente probabili per un annuncio ufficiale.