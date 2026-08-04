Microsoft ha presentato un altro giro di intrattenimento per gli abbonati al Game Pass

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Nuovo mese, nuovi titoli Game Pass. Microsoft ha appena rivelato cosa possono aspettarsi gli abbonati durante la prima metà dell'ultimo vero mese estivo dell'anno. Dato che è ancora un po' un calo nelle uscite dei giochi, non ci sono grandi blockbuster, ma fortunatamente ciò non significa che manchino giochi fantastici e interessanti, soprattutto non per gli abbonati Premium. Ecco cosa otterrai (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli contrassegnati con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Game Pass Premium):



Heretic + Hexen (Cloud, Console, Portatile e PC) - 4 agosto**



Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld e PC) - 4 agosto*



I mostri stanno arrivando! (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 6 agosto**



PowerWash Simulator 2 (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 6 agosto**



Bounty Star (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 11 agosto**



Date tutto! (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 11 agosto



Grounded 2 (Anteprima del gioco) (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 11 agosto**



Ball x Pit (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 12 agosto**



Cricket 26 (Cloud, Xbox e PC) - 13 agosto



Mio: Memories in Orbita (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 13 agosto**



Sandustry (Anteprima del gioco) (PC) - 13 agosto*



Incitando (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 18 agosto**



Come al solito, ci sono anche contenuti extra disponibili come bonus scaricabili gratuiti, e agosto non fa eccezione, con includere, tra le altre cose, il Game Pass Pack 7 per Call of Duty: Warzone e, soprattutto, la Open Beta di Gears of War: E-Day, che inizia il 6 agosto, qualcosa di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Purtroppo, come di solito, ci sono anche alcuni titoli che vengono rimossi. Questi verranno rimossi il 15 agosto, ma puoi ottenere fino al 20% di sconto con l'abbonamento fino ad allora se vuoi tenerli qualcuno: