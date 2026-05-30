Microsoft vuole spostare maggiormente l'attenzione su Xbox e sta rimuovendo i loghi dei concorrenti

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Per molto tempo, era prassi comune che i titoli multipiattaforma venissero annunciati per mostrare una sola piattaforma se l'annuncio avveniva durante un evento o una diretta di un produttore di console. Qualche anno fa, Microsoft ha cambiato questa situazione e ha iniziato a includere anche altre piattaforme, in linea con il proprio impegno verso una strategia multipiattaforma.

Ecco perché pochi hanno sollevato un sopracciglio quando il recentemente promosso Matt Booty, chief content officer di Xbox, ha dichiarato nel podcast ufficiale di Xbox che avrebbero continuato questo approccio durante l'Xbox Games Showcase il 7 giugno:

"Saremo molto chiari su quali piattaforme arriverà un gioco e vogliamo continuare il precedente."

Ma... Non sembra che il suo capo diretto sia altrettanto convinto di questo approccio. Quando l'influencer di Xbox Klobrille ha scritto su X, con voce rassegnata, che "sentiva che l'aspettativa minima indispensabile di molti era che Xbox si concentrasse davvero sulla propria piattaforma almeno per il periodo dello Showcase" - ha ricevuto una risposta dalla responsabile di Xbox Asha Sharma stessa, con un messaggio che contraddiceva direttamente quello di Booty:

"Vedere i feedback sui loghi. È stato un errore, e lo ammetto. Stiamo parlando di come adattarci per i futuri show XBOX."

In altre parole, non sembra affatto che la divisione Xbox voglia continuare questa pratica. Sharma ha spesso parlato del tentativo di rafforzare sia il marchio Xbox che le console Xbox, e ha accennato alla possibilità di giochi esclusivi. In altre parole, concentrarsi esclusivamente su Xbox durante un evento Xbox è molto in linea con quella direzione.

Se Xbox avrà una presentazione al Gamescom e/o al Tokyo Game Show, sembra che non vedremo più formati concorrenti - anche se questa volta sembra troppo tardi per cambiare le cose, con solo una settimana rimasta all'evento.