Migliaia di autori pubblicano libri "vuoti" in segno di protesta contro l'IA e il copyright

Circa 10.000 scrittori hanno pubblicato un libro "vuoto" per protestare contro le aziende di intelligenza artificiale che utilizzano le loro opere senza permesso o pagamento. Il libro, intitolato Don't Steal This Book , contiene solo un elenco dei nomi dei contributori ed è distribuito alla London Book Fair.

Come dichiarato sui social media:

Oggi pubblichiamo Don't Steal This Book - un libro (per lo più) vuoto di quasi 10.000 autori, che protestano contro il furto del loro lavoro da parte delle aziende di IA. Il governo britannico sta valutando di abbassare la legge sul copyright per beneficiare le aziende di IA. Non rubare questo libro li invita a non farlo.

A parte la lista degli autori coinvolti, il libro è vuoto, rappresentando l'effetto che i piani del governo avrebbero sul sostentamento degli autori. Distribuiremo 1.000 copie gratuite alla Fiera del Libro di Londra nei prossimi giorni. Se ci sei, prendine una copia!

Un enorme grazie alle migliaia di autori coinvolti.

Tra gli autori che sostengono la campagna ci sono Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory e Richard Osman. L'iniziativa è stata organizzata dal compositore e attivista Ed Newton-Rex, che sostiene che le aziende di IA stiano addestrando i loro modelli su materiale protetto da copyright senza consenso.

La protesta arriva mentre il governo britannico si prepara a pubblicare una valutazione delle proposte modifiche alla legge sul copyright che riguardano lo sviluppo dell'IA. I professionisti creativi hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che nuove regole potrebbero permettere alle aziende di IA di utilizzare opere protette da copyright a meno che gli autori non si escludano esplicitamente, una proposta che ha suscitato una forte opposizione nei settori editoriale e artistico.