Migliaia di persone manifestano contro l'overtourism nelle Isole Canarie

HQ Le ultime notizie sulla Spagna . La Spagna è il secondo paese più visitato al mondo, dopo la Francia. Domenica, migliaia di persone hanno marciato attraverso le Isole Canarie per protestare contro gli effetti del turismo di massa sull'accessibilità degli alloggi, sul traffico e sui servizi pubblici.

Tuttavia, una cosa degna di nota è che gli organizzatori hanno sottolineato che le proteste non sono anti-turismo, ma piuttosto mirano a promuovere un modello sostenibile ed equo che vada a beneficio sia dei residenti che dei visitatori. Dai un'occhiata al video qui sotto per un'immersione più approfondita. Meloneras, Maspalomas, Isole Canarie, Spagna - 20 ottobre 2024 - Manifestazione del popolo delle Canarie nella località turistica di Maspalomas, nel sud di Gran Canaria, contro il turismo di massa // Shutterstock