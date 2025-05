Migliaia di sfollati dopo l'attacco dei militanti alla città nigeriana nord-orientale La ripresa delle violenze nello stato di Borno costringe all'esodo di massa appena quattro anni dopo il ritorno dei residenti.

HQ Le ultime notizie sulla Nigeria . Ora sappiamo che almeno 20.000 persone sono fuggite da Marte, nello stato nigeriano del Borno, a seguito di un'ondata di attacchi militanti, quattro anni dopo che i residenti hanno ristabilito le loro vite nella città precedentemente dominata dagli insorti. La città era stata reinsediata dopo anni di sfollamento, ma i recenti raid di Boko Haram e ISWAP hanno nuovamente destabilizzato l'area. Con le basi dell'esercito prese di mira e i civili presi nel fuoco incrociato, crescono le preoccupazioni per una nuova ondata di violenza nella regione. Maiduguri, Stato di Borno, Nigeria, 26.10.2022:Campo profughi in Africa, pieno di persone che si sono rifugiate a causa dell'insicurezza e del conflitto armato. Persone che vivono in condizioni di estrema povertà, mancanza di cibo e acqua // Shutterstock