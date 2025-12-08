Migliaia fuggono dal confine tra Thailandia e Cambogia: la Thailandia colpisce la Cambogia e il cessate il fuoco di Trump crolla

HQ

La Thailandia ha effettuato attacchi aerei lungo il suo confine conteso con la Cambogia lunedì dopo che entrambi i governi si sono accusati a vicenda di aver violato il fragile cessate il fuoco. Le autorità thailandesi hanno dichiarato che l'escalation è seguita alla morte di un soldato e alle ferite di altri quattro in scontri nelle prime ore del mattino.

La Thailandia attacca la Cambogia

La Thailandia ha dichiarato che la sua aeronautica ha preso di mira le posizioni militari cambogiane e ha affermato che Phnom Penh ha mobilitato armi pesanti e spostato le unità da combattimento verso la frontiera. La Cambogia ha incolpato la Thailandia per l'esplosione di tensione, segnalando quattro morti civili nelle province di Oddar Meanchey e Preah Vihear.

I combattimenti rinnovati hanno costretto a evacuazioni di massa su entrambi i lati del confine. Le autorità thailandesi hanno ordinato a più di 385.000 residenti di lasciare le aree ad alto rischio, con decine di migliaia ora in rifugi. La Cambogia ha riportato oltre 1.100 famiglie sfollate che si sono trasferite in zone più sicure.

Il cessate il fuoco di Trump crolla

Lo scontro arriva sei settimane dopo che Donald Trump ha supervisionato il cessate il fuoco volto a porre fine a un breve ma intenso conflitto che ha causato almeno 48 morti e sfollato 300.000. L'accordo è rimasto instabile, con ciascun governo che si è accusato l'altro di ripetute violazioni, inclusi incidenti con mine terrestri e scambi di fuoco sporadici.

Attori regionali, tra cui la Malesia (uno dei mediatori originali), hanno esortato alla moderazione. Il primo ministro malese, Anwar Ibrahim, che ha contribuito a mediare il cessate il fuoco originale, ha esortato Thailandia e Cambogia a evitare un'escalation, avvertendo che i combattimenti rischiavano di "sgretolare il lavoro attento svolto per stabilizzare le relazioni tra i due vicini."