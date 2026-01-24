Mike Colter parla del ritorno di Luke Cage: "Ho alcune questioni in sospeso lì"

HQ

Non serve essere un genio per vedere chiaramente una direzione che il Marvel Cinematic Universe sta prendendo. La narrazione più ampia ha due punti focali principali: gli eventi cosmici e multiversali dei film e le storie su scala più piccola e a livello di strada della serie televisiva, ed è in quest'ultima che diventa chiaro che si sta ponendo l'accento sul riunire i Defenders.

Daredevil è tornato e in piena forza e presto Jessica Jones tornerà anche lui durante la seconda stagione di Daredevil: Born Again. Tenendo conto di questi due, molti si chiedono se vedremo anche altri Defenders dal vecchio mini-universo di Netflix, incluso Mike Colter nei panni di Luke Cage.

Parlando nel podcast Shawn Stockman's On That Note, Colter ha accennato brevemente al suo potenziale futuro con Marvel e nell'MCU, a cui ha dichiarato quanto segue.

"Ho avuto alcune conversazioni e lascio perdere, prima di dire 'no, no'. In realtà pensavo, quando è finito, che mi sarebbe piaciuto interpretare Luke Cage ma anche recitare e fare cose diverse. Ho pensato, voglio fare qualcos'altro.

"Amo i fan e amo quel mondo, e quindi sono passati anni ormai, ora sto facendo altri progetti e penso tra me e me, 'Ho delle cose in sospeso lì'. Ne ho parlato con [Cheo Hodari Coker], lui è il creatore e showrunner, e ora penso di essere arrivato al punto in cui ho alcune questioni in sospeso.

"Daredevil, è tornato. Jessica è tornata. Siamo in una posizione migliore per vedere questo realizzarsi più rapidamente di quanto pensiamo. Vedremo."

Quindi, c'è speranza per certo. Ma ti piacerebbe vedere Colter tornare come Cage ?