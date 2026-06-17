Mike Myers potrebbe aver appena confermato Austin Powers 4

Mike Myers si sta portando di nuovo sui nostri schermi in modo importante. Non solo sta tornando a essere il suo io orco come Shrek nel quinto capitolo del franchise animato di DreamWorks, ma potrebbe anche vestirsi con dei costumi alla moda e rimettere i denti finti ancora una volta per Austin Powers.

Parlando con Trevor Noah durante la trasmissione di Noah per la Coppa del Mondo, a Myers è stato chiesto se Austin Powers 4 si realizzerà mai. Sembra un po' azzardata, ma invece di Myers saltare intorno alla domanda dicendo che vedremo, ha risposto semplicemente con un semplice "sì."

Ovviamente, una risposta di una sola parola non darà molti altri dettagli, ma sarà interessante vedere come Austin Powers tornerà per un quarto capitolo. Speriamo che non sia una classica trama di passaggio del testimone come vediamo in tante altre serie di film classici restaurate. Myers ha già riportato il suo personaggio di Dr. Evil dai film di Austin Powers per un nuovo spot Verizon, che potete vedere qui sotto grazie a DiscussingFilm: