Mike Ybarra: Abbandonate le console Xbox e concentratevi invece sulla pubblicazione di giochi

Mike Ybarra, ex capo di Blizzard, crede che Xbox abbia urgente bisogno di capire la sua identità e considerare seriamente se valga la pena mantenere il business dell'hardware. In una serie di post su X, ha espresso frustrazione per Xbox che "gira le ruote", cercando di essere sia un produttore di hardware che un editore di giochi. Secondo Ybarra, Xbox non può continuare a stare con le mani in mano. Su X, ha scritto:

"Per me è semplice. Xbox dovrebbe impegnarsi a diventare il più grande editore di contenuti di intrattenimento al mondo.

"Sbarazzati di tutto il resto e concentrati. Non aver paura di dire quello che sei. Abbraccia la corsia".

Ybarra sostiene che le massicce acquisizioni di Microsoft negli ultimi anni – Activision, Bethesda, Blizzard e altre – sono la prova che l'azienda si è già affermata come il più grande editore di giochi al mondo. Allora perché continuare a spingere l'hardware, soprattutto quando non sta vendendo così bene? Soprattutto ora che l'industria dei giochi è sempre più incentrata sull'attrarre giocatori su piattaforme come Game Pass, Steam e il cloud.

Crede che Microsoft dovrebbe puntare tutto sulla pubblicazione, proprio come ha fatto Sega quando si è orientata verso il software e ha abbandonato del tutto il business delle console.

Cosa ne pensi: Xbox dovrebbe abbandonare la produzione di console e dedicarsi completamente ai giochi?